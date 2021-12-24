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Emniyet harekete geçti! 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu

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Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Emniyet harekete geçti! 27 ilde ’TIRPAN’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi.

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