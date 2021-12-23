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MÜSİAD’dan flaş çağrı! “Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı”

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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MÜSİAD’dan flaş çağrı! “Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) "Tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

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