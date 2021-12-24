Adalet Bakanlığı’ndan nafakaya yeni düzenleme! Nafakaya devlet desteği gelecek mi?
Yeni nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yeni sistem ile boşanan kadına evlilik süresi kadar nafaka, sonrasında da devlet desteği modeli değerlendiriliyor. Aynı zamanda "aile arabuluculuğu" sisteminin gelmesi de gündemde.
Adalet Bakanlığı, uzun zamandır çalışmaları süren "nafaka" düzenlemesini, 2022 senesi içinde Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Yapılan seçenekli çalışmaya göre, aile mahkemeleri boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi veya evlilik süresinin yarısı kadar bir müddet nafaka ödemesine karar verebilecek.
NAFAKA ÖDEMESİNİ DEVLET ÜSTÜLENECEK
Kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması durumunda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden nafaka ödemesini devlet üstlenecek.
KADININ NAFAKASIZ KALMAYACAĞI BİR SİSTEM
Bakanlık ve AK Parti kaynakları pek çok kadının boşanma sonrası "nafaka" ile geçinmek durumunda kaldığını belirterek, "Erkekler nafakadan şikâyet edebiliyor. Ancak bizim kadının nafakasız kalmayacağı bir sistemi kurgulamamız gerekiyor. Örneğin kadın 45 yaşında, boşanmış. İşi yok, eğitimi yok. Bir anlamda eşine güvenmiş. Boşanınca bir anda ortada kalıyor. Bunun önüne geçmemiz şart. Diğer taraftan erkeğin de ilanihaye nafaka ödemesi yerine önünü görebilmesini sağlayacak bir sınırın çizilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.
ERKEĞİN NAFAKA ÖDEME SÜRESİ BİTTİĞİNDE DEVLET DEVREYE GİRECEK
Bakanlığın alternatifli çalışmasına göre, aile mahkemelerinin boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir müddet nafaka ödemesine karar vermesi; kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması durumunda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden nafaka ödemesini devletin üstlenmesi planlanıyor.
"TEMEL PRENSİBİMİZ, KADININ MAĞDUR OLMAMASI"
Kaynaklar, henüz çalışmaları süren bu modelle ilgili, "Böyle bir düzenlemenin bütçeye yükü üzerinde çalışıyoruz. Konunun gecikmesinin sebebi de bu. Temel prensibimiz, kadının mağdur olmaması. Nafaka konusu, kadına yönelik şiddetin de en önemli sebeplerinden birisi. Kadın, boşandığı eşiyle bu yönde bir muhataplık yaşamasın ama nafakasını da almaya devam etsin istiyoruz" ifadelerini kullanıyor.
AİLE ARABULUCULUĞU SİSTEMİ
Bakanlık aile mahkemelerinin boşanma davalarında tarafların boşanmasına, çocuk varsa velayetinin kimde olacağına ve ne kadar nafaka ödeneceğine öncelikli olarak karar vermesi; davanın çekişmeli kısımlarının ise sonraya bırakılmasını sağlayacak bir düzenlemeyi daha gündemine aldı. Bu çerçevede şiddet içermeyen dava dosyalarında "aile arabuluculuğu" sisteminin devreye sokulması da planlanıyor.
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