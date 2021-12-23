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Çok sayıda ürüne prim indirimi! Buğday mısır nohut mandalina... Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Çok sayıda ürüne prim indirimi! Buğday mısır nohut mandalina... Bakan Pakdemirli’den son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında çok sayıda ürünün prim oranlarında indirim yapıldığını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda "Dolu riski tarife fiyatlarında; buğday, mısır, nohut, mandalina gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan oranlarda indirim yapılmıştır." ifadelerini kullandı. Hangi ürünlere indirim geldi? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12 indirim yapılmıştır." ifadesini kullandı.

PRİM ORANINDA İNDİRİM

Pakdemirli, Twitter hesabından, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirten Pakdemirli, kararın üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Pakdemirli, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12, dolu riski tarife fiyatlarında; buğday, mısır, nohut, mandalina gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan oranlarda indirim yapılmıştır.

Şeker pancarı, kabak (çerezlik) ve sebzelerde (domates, biber, patlıcan) don riski teminat altın alınmıştır.

Ayrıca 2022 yılına mahsus olmak üzere Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda eşik verim değeri yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkarılırken toplam prim üzerinden verilen devlet prim desteği oranı ise yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarılmıştır. Destek bizden üretmek sizden."

İŞTE BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN PAYLAŞIMI

BAKAN MUŞ A HABER'E KONUŞMUŞTU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş market fiyatlarına yönelik A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MARKETLERDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

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