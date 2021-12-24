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Başkan Erdoğan A Haber - A TV - A Para - A News ortak canlı yayınında "Yeni Ekonomi Programı"nı değerlendirecek! Rusya ve ABD ile son durum ne?

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Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Başkan Erdoğan A Haber - A TV - A Para - A News ortak canlı yayınında Yeni Ekonomi Programını değerlendirecek! Rusya ve ABD ile son durum ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri bu akşam Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getireceği canlı yayında değerlendirecek. Başkan Erdoğan'ın aynı zamanda Türkiye'nin ABD ve Rusya ile olan ilişkilerine de değinmesi bekleniyor.

Dünya büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmışken Türkiye ayakta kalmayı başaran ender ülkelerden oldu. Dövizdeki artışın da düşmesiyle Türkiye ekonomisi güvenini sürdürdü.

TÜRKİYE PEŞ PEŞE REKOR KIRDI GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Tarihindeki en büyük büyüme ve ihracat rekorlarına ulaşan Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz ettiği canlı yayına çevrildi.

Başkan Erdoğan, A Haber-ATV-A Para-A News tarafından yapılacak canlı yayında "Yeni Ekonomi Programı" ile alınan kritik önlemleri ve ekonomideki son durumu değerlendirecek.

GÜNDEMDEKİ SICAK MADDELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Turkuvaz Medya bünyesindeki kanalların canlı yayında ekrana getireceği canlı yayında ekonominin yanı sırada dünya genelindeki gelişmelere de değinecek.

Peki ekonomi alanında yeni hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör örgütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi?

Suriye, Libya, Irak, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgesel konularda hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO'nun tutumu hakkında düşünceleri ne?

Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel" programı bu akşam saat 21:00'da ekranlara gelecek.

Başkan Erdoğan A Haber’e konuk oluyor BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUK OLUYOR

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