Başkan Erdoğan A Haber - A TV - A Para - A News ortak canlı yayınında "Yeni Ekonomi Programı"nı değerlendirecek! Rusya ve ABD ile son durum ne?

Suriye, Libya, Irak, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgesel konularda hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO'nun tutumu hakkında düşünceleri ne?

Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel" programı bu akşam saat 21:00'da ekranlara gelecek.