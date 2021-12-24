Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

Son dakika... Taksimetre zammı ne zaman başlayacak? İstanbul taksi ücreti ne kadar oldu? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala İstanbul'daki ulaşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Taksi zammı haberinin ardından zamlı tarifenin ne zaman uygulamaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, taksimetre zammı ne zaman uygulanacak? 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

İSTANBUL TAKSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

İşte yeni ulaşım ücretleri: