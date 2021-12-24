24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

Son dakika... Taksimetre zammı ne zaman başlayacak? İstanbul taksi ücreti ne kadar oldu? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala İstanbul'daki ulaşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Taksi zammı haberinin ardından zamlı tarifenin ne zaman uygulamaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, taksimetre zammı ne zaman uygulanacak? 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Son dakika... Taksimetre zammı ne zaman başlayacak? İstanbul taksi ücreti ne kadar oldu? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala İstanbul'daki ulaşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Taksi zammı haberinin ardından zamlı tarifenin ne zaman uygulamaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, taksimetre zammı ne zaman uygulanacak? 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

İSTANBUL TAKSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

İşte yeni ulaşım ücretleri:

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Yeni zamla birlikte taksi açılış ücreti, kısa mesafe ücreti ve mesafe tarifesi de değişiklik gösterdi.

TAKSİ AÇILIŞ VE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Zam öncesi taksimetre açılış ücreti 5,55 kuruştu. Ayrıca yolculuk başına minimum ücret 14,50 TL olarak ödeniyordu.

Zam kararıyla birlikte bu oran da artış gösterdi. Zamlı tarifeye göre taksi açılış ücreti 5,55 kuruştan 7 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe ücreti ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaşım ve taksi ücretlerindeki zamlı tarife 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

EYÜP AKSU YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise giderlerin arttığını belirterek indi bindi ve kısa mesafe ücretlerinde yüzde 100, kilometre ücretlerinde ise yüzde 60 zam talebinde bulundu.

ARAÇLARIN SÜRESİ 6 AY UZATILDI

İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Toplantıda teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA