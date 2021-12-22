22 Aralık 2021, Çarşamba
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Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Vatan hainliği ile eşdeğer bir açıklama
Başkan Recep Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşa 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz'a çığ gibi tepki geldi. AK Partili milletvekilleri Yılmaz'ın sözlerini "vatana ihanet" olarak değerlendirdi, amacının kaos çıkarmak olduğunu vurguladı.