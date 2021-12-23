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İzmir’de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi! Tam 4 milyon lira değerinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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İzmir’de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi! Tam 4 milyon lira değerinde

İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 farklı adreste bulunan depoya polis ekiplerince düzenlenen baskında piyasa değeri 4 milyon lira değerinde yaklaşık 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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