Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?

1 Mart 1926 yılında Kilis'te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

600 BESTE

İlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600'ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahip.

Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca'ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nce Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşca'ya 1991 Yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.