Eriyen döviz kuru Halk TV’de derin üzüntü oluşturdu! Şirin Payzın ve Durmuş Yılmaz’dan akılalmaz provokasyon

LÜTFÜ TÜRKKAN DA AKLINCA ALAY ETMEYE KALKIŞTI

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, an itibarıyla 12,21 seviyelerinden işlem görüyor. Tarihi düşüş birçok hazımsızı kudurttu. İP'in şehit ailesine küfür edip ortadan kaybolan hadsizi Lütfü Türkkan, doların düşmesiyle hortladı, aklınca dalga geçti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve tarihi bir düşüşle bu sabah saatlerinden itibaren 12 lira seviyelerine yaklaştı.