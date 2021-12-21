Eriyen döviz kuru Halk TV'de derin üzüntü oluşturdu! Şirin Payzın ve Durmuş Yılmaz'dan akılalmaz provokasyon
Başkan Erdoğan, dün yaptığı kabine toplantısı sonrası Türkiye'ye kur saldırısı düzenleyen para baronlarının oyunlarını boşa çıkardı. Açıklanan yeni sistemle birlikte vatandaşlar bankalardaki dolar mevduatını bozarak TL'ye hızla geçiş yaptı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdi. Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan Yılmaz, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.
Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.
DOLAR DÜŞTÜ DURMUŞ YILMAZ SPEKÜLATÖRLÜĞE SOYUNDU: BU BİR ALIM FIRSATIDIR
Başkan Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Bu açıklama sonrasında Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
"BU BİR ALIM FIRSATI"
Konuyla ilgili Halk TV canlı yayınında değerlendirmede bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadeler kullandı.
Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" açıklamasında bulundu.
LÜTFÜ TÜRKKAN DA AKLINCA ALAY ETMEYE KALKIŞTI
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, an itibarıyla 12,21 seviyelerinden işlem görüyor. Tarihi düşüş birçok hazımsızı kudurttu. İP'in şehit ailesine küfür edip ortadan kaybolan hadsizi Lütfü Türkkan, doların düşmesiyle hortladı, aklınca dalga geçti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.
Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve tarihi bir düşüşle bu sabah saatlerinden itibaren 12 lira seviyelerine yaklaştı.
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