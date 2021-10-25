10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 büyükelçi olayı nedir? 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklamasının yankıları sürüyor. 10 büyükelçi hakkında Başkan Erdoğan'ın istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından 10 büyükelçi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, 10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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