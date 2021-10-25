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Haberler Galeri 10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 büyükelçi olayı nedir? 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklamasının yankıları sürüyor. 10 büyükelçi hakkında Başkan Erdoğan'ın istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından 10 büyükelçi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, 10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 12:41
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10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 büyükelçi olayı nedir? FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına illişkin bildiri yayınlayan 10 büyükelçi için "istenmeyen adam" ilan edilmesi gündemde. Peki, 10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 BÜYÜKELÇİ OLAYI NEDİR?

10 ülkenin büyükelçisi, Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin bildiri yayınladı. 10 büyükelçinin Kavala ile ilgili açıklamasının ardından "istenmeyen adam" ilan edilmesi gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçi hakkında Persona Non Grata (İstenmeyen Adam) ilan edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

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10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

10 BÜYÜKELÇİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?

Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 10 büyükelçi ülkeleri şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda

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10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

İSTENMEYEN ADAM (PERSONA NON GRATA) İLAN EDİLECEK Mİ?

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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10 büyükelçi olayı nedir? Osman Kavala hakkında 10 büyükelçi ne dedi? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler?

"Yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye.