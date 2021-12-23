Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili önemli açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık.
Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız.
2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz.
KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor.
TÜRKSAT 5B GÖREVE BAŞLADI
Uzayda şu anda 8 aktif uydumuz var. Veri iletişim kapasitemizi 15 kat artıracak.
UÇAK BİLETİNDE FİYATLAR ARTAR MI?
Havayolu için tavan fiyat konusunda havayolu şirketlerimizin böyle bir talebi var. Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır."
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