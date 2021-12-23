İBB’den ulaşım kartlarının vizeleme ücretlerine yüzde 160 zam

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz."

İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.