Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur." dedi.
Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Yurt içinde ve yurt dışında hayatın zorluklarına göğüs geren tüm vatandaşlarımıza, şükranlarımı sunuyor, selamlarımı iletiyorum. Hayatı ileri bakarak anlatırız, geriye bakarak anlarız. Tercihlerimiz nasıl bir hayat istediğimizin ifadesidir. Cumhuriyet milli bir tercihtir, en doğru, en müsanip tercihtir. Türk milleti geçmişinden kopmadan geleceğinin yol haritasını çizmiştir. Bir devlet sloganı meselenin özünde sadece retoriktir. Türk devlet zinciri halkalarına 29 Ekim 1923 tarihinde sonuncusunu eklemiş bize göre konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.
Bazı maksatlı cahiller, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın reddi mirasıyla kurulduğunu uydursa da bu iddialar tamamen terstir. Tarihte kurulan her Türk devleti bir öncekinin eseridir. Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü gururla kutlayacağız. 100. yıla şunun şurasında 2 yıl kalmıştır. Cumhuriyetin vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemedir. Rejim değişti diye yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancı hastalığına kapılan gafillerdir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejim cumhuriyettir, yönetim sistemi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.
Cumhuriyet ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli hedeflerin azmiyle perçinlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamenter sistemin duvara tosladığı, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuştur. Cumhuriyete karşı gelenlere zulme boyun eğenler, bizden bir şey olmaz diyen korkaklardır.
Türkiye Cumhuriyeti her türlü baskı ve müdahaleye direne direne kurulmuştur. Cumhurun muazzez varlığı 98 yıl önce cumhuriyete tamam demiş, 4 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasi ile taçlanmıştır. Su aka aka yatağını bulmuştur.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Sistem krizine oynayan suyu bulandırarak aciz düşürmek için fırsat kollayanların, cumhuriyetin ana sütunları yıkmak isteyen muhbirlerdir. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa yanlış söylüyor, kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesine bize göre yarar vardır. Kılıçdaroğlu bu sancılı savunmanın Türkiye ayağıdır. Türkiye'de demokrasi yok demek egemenliğin yegane sahibi Türk milletine en ağır hakaret, en soysuz suçlamadır. Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılmayacak bir talihsizliktir. Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir. Kılıçdaroğlu'nun gözüyle bakınca maalesef her yer zillet. Bu şahıs aziz Atatürk ile çelişmektedir. 100. yıl dönümünde cumhuriyetin hakkını koruyacak zillet değil, millettir. Ne CHP eski CHP'dir, ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin sorunlarını çözmüş bir milli ekonomiyi, terörün kökünü kazımış bir hukuki bünyeyi el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla sağlayacağız.
Detaylar gelecek...
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