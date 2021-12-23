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Bahçeli'den teşkilatlara "temel ihtiyaç ürünlerinde indirim" kampanyasına destek talimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Bahçeli’den teşkilatlara temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kampanyasına destek talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin teşkilatlarından, temel ihtiyaç ürünleri için başlattıkları indirim kampanyasına katkı sunmaları için esnaf, üretici, tüccar, süpermarket yöneticileri ve sanayicilerle bir araya gelmelerini istedi.

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