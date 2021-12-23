Suriyeli bir kişiye pasaportunu satan ABD'li yakalandı! Pasaportun fotoğrafları ortaya çıktı
ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli D.J.K. Suriyeli bir kişiye hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. ABD'li D.J.K.'nin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.
ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli D.J.K., İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalandı. D.J.K.'nin Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve kendisine ait diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.
23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu diplomatın pasaportu, 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
ABD Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişinin kendi pasaportuyla Almanya'ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı.
Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.
İstanbul Polisi; İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu.
Pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde; R.S.'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K.'ya ait olduğu tespit edildi.
Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde; ikilinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin Amerikalı Diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen ikiliden sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli serbest bırakıldı.
Amerikan vatandaşı D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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