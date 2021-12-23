Suriyeli bir kişiye pasaportunu satan ABD’li yakalandı! Pasaportun fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL'DA YAKALANDI

ABD Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişinin kendi pasaportuyla Almanya'ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı.

Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.