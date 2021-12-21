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FETÖ'nün firari sözde "Konya büyük bölge imamı" Afyonkarahisar'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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FETÖ’nün firari sözde Konya büyük bölge imamı Afyonkarahisar’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde "Konya büyük bölge imamı" Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında idari memur olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen sözde "Konya büyük bölge imamı" Muzaffer D, Sahipata Mahallesi'nde yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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