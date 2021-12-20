FETÖ'cü savcının kirli planı! Kumpas dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan FETÖ kumpasının dava dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
KAYIP KLASÖR İDDİASI
Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.
ABLASI VE ENİŞTESİNE SORUŞTURMA AÇMAYA ÇALIŞMIŞ
Ömer Zeren'in Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderen savcı Tuğtekin'in "Tutuklu olarak bulunan Ömer Zeren'in cezaevine nakledildiği tarihten bugüne kadarki sürede kendisini ziyarete gelenlerin liste halinde faks yolu ile çok ivedi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimize gönderilmesi rica olunur" ifadelerini kullandı. Tuğtekin'in cezaevinden gelen ziyaretçi listesinde bulunan Zeren'in ablası ve eniştesini de ablukaya aldığı tespit edildi.
ZİYARETE GELDİKLERİ GÜN FAKS İLE İSİM LİSTESİNİ İSTEMİŞ
SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki belgede kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in Zeren'in ablası ve eniştesinin kendisini ziyarete geldiği gün olan 3 Eylül 2010 tarihi saat 14.49'da Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyi gönderdiği görüldü.
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