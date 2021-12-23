Amerika ve Avrupa’dan sonra Asya’da da gündem Türk SİHA’ları! Bayraktar TB2 manşetlerde

"TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK İSTİYOR"

Adriyatik'ten Çin sınırlarına kadar, Türkiye ile tarihi, dilsel, etnik veya Ukrayna örneğinde olduğu gibi stratejik bağları olan bir grup ülke var. Türkiye son dönemde gözünü Afrika'ya dikti. Erdoğan, kıtada 30 ülkeyi gezdi.

Türkiye jeopolitik takımlar arasında geçiş yapabilir ve bazen ekonomi politikasında olduğu gibi kendi başına hareket edebilir. Kesin olan tek bir şey var: oyun kurucu olmak istiyor.