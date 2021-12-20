ABD'li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye'yi takip edin

Sınıfının açık ara en iyisi olan yerli ve milli İHA-SİHA'ların kabiliyeti, dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından büyük saygı görüyor. "Savaş tarihini değiştirdi" ifadeleriyle övgü üstüne övgü olan Türk silahları için ABD'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Bayraktar SİHA'ların Suriye, Libya ve Kafkasya'da çok başarılı olduğunu söyledi. Crino ayrıca "Bunun altında üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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