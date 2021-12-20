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ABD'li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye'yi takip edin

Sınıfının açık ara en iyisi olan yerli ve milli İHA-SİHA'ların kabiliyeti, dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından büyük saygı görüyor. "Savaş tarihini değiştirdi" ifadeleriyle övgü üstüne övgü olan Türk silahları için ABD'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Bayraktar SİHA'ların Suriye, Libya ve Kafkasya'da çok başarılı olduğunu söyledi. Crino ayrıca "Bunun altında üretim uzmanlığı yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi takip edilmesi gereken sağlam bir şablon" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:37
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ABD’li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye’yi takip edin

Amerikalı eski Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı'nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytli yayın kuruluşu Kuwait Times'a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. Türk İHA/SİHA'larına ayrı parantez açan ve örnek gösteren Crino, şunları söyledi:

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ABD’li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye’yi takip edin

"TB2'LER ZAFERİN ANAHTARI"
Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi.

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ABD’li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye’yi takip edin

Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı.

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ABD’li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye’yi takip edin

"TÜRKİYE ÜRETİM UZMANI"
Türk yapımı Bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim.

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ABD’li uzmanlar ülkelerine tavsiye veriyor: İHA-SİHA konusunda Türkiye’yi takip edin

Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilir bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takip etmesi için sağlam bir şablon.