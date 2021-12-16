Fransızlar yazdı: Türkiye Afrika’da nüfuzunu artırıyor! SİHA’ları peynir ekmek gibi satıyor

Türk SİHA'larının ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve Libya'da kullanılmasıyla dikkati çektiği ifade edilen haberde, "Türkiye'nin SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SADECE SİLAH SATIMIYLA SINIRLI DEĞİL

Haberde, Türkiye'nin Afrika ile savunma sektöründe iş birliğini geliştirme çabasının sadece silah, askeri mühimmat ya da araç satımıyla sınırlı olmadığı kaydedilerek, Togo ordusunun Türkiye'nin desteğiyle modernize edildiği, Türkiye'nin Togo'ya mühimmat yanında askeri eğitim ve mayın çıkarma araçları sağladığı hatırlatıldı.