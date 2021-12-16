Fransızlar yazdı: Türkiye Afrika'da nüfuzunu artırıyor! SİHA'ları peynir ekmek gibi satıyor
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde Afrika ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın diplomatik hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye'nin Afrika ile yakınlaşmasıyla ilgili bir yazı kaleme alan Fransız ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını, ürettiği SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.
Fransızlar, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu yakın münasebeti irdelemeye devam ediyor. Konuya ilişkin Fransa'nın en prestijli dergilerinden Capital bir yazı kaleme alarak Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırdığına dikkat çekti.
Ayasofya-i Kebir Camii'nin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı haberde, geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savunmasına başarıyla yardım eden Türk SİHA'larının ününün pekiştiği belirtilerek, "Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor." ifadesi kullanıldı.
"Türkiye, Afrika'da nüfuzunu genişletiyor, SİHA'ları peynir ekmek gibi satıyor." başlıklı haberde, 17-18 Aralık'ta Afrikalı liderlerin İstanbul'a davet edildiği, kıtayla yapılan ekonomik forumun 2 ay sonrasında düzenlenen bu zirvenin özellikle güvenlik meselelerine yoğunlaştığı vurgulandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE VURGU
Somali'de Türkiye'nin askeri üssü olduğu hatırlatılan haberde, Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında teslim aldığı, Angola'nın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde ülkeye ziyaretinde SİHA'larla ilgilendiğini aktardığı kaydedildi.
Haberde, Türkiye'nin Etiyopya ile de askeri bir anlaşma imzaladığı belirtilerek, Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo turundan sonra söylediği, "Afrika'da gittiğim her yerde herkes İHA'lardan bahsediyor." ifadesine işaret edildi.
Türk SİHA'larının ilk olarak 2019'da Libya'daki uluslararası kamuoyunca tanınan meşru hükümetle yapılan savunma anlaşmaları ve Libya'da kullanılmasıyla dikkati çektiği ifade edilen haberde, "Türkiye'nin SİHA'larla artık müzakere masasına elinde daha fazla kozla oturacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.
SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SADECE SİLAH SATIMIYLA SINIRLI DEĞİL
Haberde, Türkiye'nin Afrika ile savunma sektöründe iş birliğini geliştirme çabasının sadece silah, askeri mühimmat ya da araç satımıyla sınırlı olmadığı kaydedilerek, Togo ordusunun Türkiye'nin desteğiyle modernize edildiği, Türkiye'nin Togo'ya mühimmat yanında askeri eğitim ve mayın çıkarma araçları sağladığı hatırlatıldı.
Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu 37 askeri ofisle tedricen artırdığı vurgulanan haberde, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıta ile ticaret hacmini gelecek yıllarda 3 katına çıkararak 75 milyar dolara ulaştırma hedefi doğrultusunda olduğu belirtildi.
Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için kıtadaki birçok ülke liderinin katılımıyla 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu...
- Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Basın toplantısı sonrasında...
- İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?
- Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para?
- Evli bekar çocuklu AGİ hesabı! Netten brüte AGİ fiyatları! 2022 AGİ tablosu tek tek hesaplandı!
- 2022 apartman görevlisi asgari ücreti kaç para? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar oldu?
- Bekara, evliye AGİ ne kadar oldu? 2-3-4-5 çocuklunun AGİ tablosu! 2022 AGİ zammı kim ne kadar alacak?
- Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması izle! 16 Aralık asgari ücret toplantısı canlı yayın izle!
- 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Yeni yılda asgari ücretli AGİ'yle ne kadar alacak? AGİ dahil asgari ücret hesaplama...
- ÖSYM sınav takvimi 2022: YKS, KPSS, ALES, DGS, İSG, YÖKDİL sınav tarihleri! 2022’de sınavlar ne zaman?