Asiye Ateş öldü mü? Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu nasıl?
Son dakika... Asiye Ateş öldü mü, son sağlık durumu nasıl? Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen Asiye Ateş'in son sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Asiye Ateş öldü mü? Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...
Gaziantep'teki pitbull dehşeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Asiye Ateş öldü mü? Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
ASİYE ATEŞ SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Pitbull dehşetinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten haber var. Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye Ateş'in son sağlık durumunu açıkladı.
Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Kafatasında ve yüzünde saldırıya bağlı doku ezilmeleri mevcuttu. Ense, kemik ve boyun dokusunda ciddi manada defekt oluşmuştu. Beyin dokusuna geçen ısırıklar mevcuttu. Dünden beri bir dizi ameliyatlar geçirdi. Sağ kulak bölgesinde ciddi ısırıklar mevcuttu. Şu an genel durumu daha iyi ve şuuru açık. İlk geldiği zamana göre durumu daha iyi ama hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Enfekte bir yara olduğu için daha sonraki günlerde oluşacak enfektelere karşı, doku kayıplarına karşı ciddi manada sıkıntılar olabilecek. Plastik cerrahi ve beyin cerrahi anlamında bir dizi daha operasyonlar geçirmesini bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sonraki süreci zaman gösterecek. Hayati ve kalıcı hasar yönünden şu an riski devam ediyor."
Çocuğun boyun ve yüz kısmında doku kayıplarının olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:
"Ense bölgesinde özellikle kemik dokuda kayıp var. Bundan dolayı ciddi manada enfeksiyon riski var. Önümüzde 3-4 gün enfeksiyon yönünden çok önemli. Çok riskli bir dönem. Bunları takip edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Süreç devam edecek zaman gösterecek. Özellikle sağ kulak bölgesindeki kulakta tamamen kayba uğrayabilecek yerler var. Yüz felci ve işitme yönünden takip edilmesi gereken bir hasta."
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.
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