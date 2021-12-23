Gaziantep'teki pitbull dehşeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Asiye Ateş öldü mü? Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

ASİYE ATEŞ SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pitbull dehşetinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'ten haber var. Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye Ateş'in son sağlık durumunu açıkladı.

Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti: