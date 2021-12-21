İç savaşı Türk SİHA'ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Uluslararası haber ajansları Etiyopya'daki savaşın Türk SİHA'ları sayesinde bittiğini duyurdu. Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı. İsyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.