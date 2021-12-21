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İç savaşı Türk SİHA'ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Uluslararası haber ajansları Etiyopya'daki savaşın Türk SİHA'ları sayesinde bittiğini duyurdu. Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı. İsyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:44
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İç savaşı Türk SİHA’ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Etiyopya'da başkentin 130 kilometre yakınına kadar gelen isyancı güçler birkaç hafta içerisinde darmadağın oldu. New York Times silahlı insansız hava araçlarının sonucu belirlediğini dünyaya duyurdu.

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İç savaşı Türk SİHA’ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Uluslararası haber ajansları, Pazartesi günü Etiyopya'daki isyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.

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İç savaşı Türk SİHA’ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı.

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İç savaşı Türk SİHA’ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Ancak bir ayda tüm dengeler değişti, TPLF sözcüsü Getachew Reda Twitter hesabından Amhara ve Afar bölgelerinden isyancıların ayrıldığını yazdı. Açıklama yapan ABD, çekilmenin diplomasiye daha geniş bir kapı açabileceğini umuyor.

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İç savaşı Türk SİHA’ları bitirdi! Dünya basını anbean takip etti

Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı, oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'