Koronavirüs aşılarında hatırlatma dozu Omicron varyantından koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan flaş açıklama

İşte Kara'nın açıklamaları;

"İki haftalık bir süre içerisinde de bulunduğu bölgede hakim hale geliyor. Omicron'un çok hızlı ve kolay bulaşması nedeniyle maske ve mesafe kuralları daha çok önem kazanmaya başladı. Bu, özellikle havaların soğuduğu, kapalı mekânlarda daha fazla zaman geçirdiğimiz dönemlerde iyice ön plana çıktı. O nedenle lütfen bu dönemde maske, mesafe ve havalandırmaya azami değil maksimum özen gösterelim"