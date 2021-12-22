2 yıl aradan sonra Başkan Erdoğan’dan kritik adım! AK Parti’de kamp mesaisi başlıyor: 2023 yol haritası belirlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek.