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2 yıl aradan sonra Başkan Erdoğan'dan kritik adım! AK Parti'de kamp mesaisi başlıyor: 2023 yol haritası belirlenecek

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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2 yıl aradan sonra Başkan Erdoğan’dan kritik adım! AK Parti’de kamp mesaisi başlıyor: 2023 yol haritası belirlenecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23-24 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek 'AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

2023'ün yol haritasının değerlendirileceği, şehirlerdeki projelerin ele alınacağı kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanları ile de buluşacak.

804 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

804 belediye başkanının katılacağı toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği ele alınacağı kampta, Başkan Erdoğan belediye başkanlarına, "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı verecek.

BAŞKANLAR PROJELER KONUSUNDA BİLGİ VERECEK

AK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek.

Kamp programı kapsamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın katılımıyla panel düzenlenecek.

Başkan Erdoğan’dan 2 yıl sonra kritik hamle BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2 YIL SONRA KRİTİK HAMLE

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