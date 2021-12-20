Yılın son kabinesi toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da | Memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Omicron varyantı için ek tedbir gelecek mi?

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı başarılı operasyonlar meyvesini verirken, terörle mücadele konusu da masaya yatırılacak. Yapılan operasyonlar ve istihbarat raporları değerlendirilecek.

AFRİKA ZİRVESİNİN SONUÇLARI

Başkan Erdoğan 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine Toplantısı'nda paylaşacak ve görüşmelerle ilgili bilgi verecek. Ayrıca dış politikayla ilgili görüşler de Kabine'nin önemli başlıklarından olacak.