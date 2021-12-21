ABD'de Omicron artışı! Yüzde 73'ü...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülke genelindeki vakalarda görülen Omicron varyantının arttığını açıkladı. Verilerde ABD'deki koronavirüs vakalarının yüzde 73'ünde Omicron görüldüğü belirtildi.
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı, vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığı bildirildi.
Omicronun, New York bölgesi, Güneydoğu, Orta Batı ve Pasifik Kuzeybatı eyaletlerindeki vakaların yüzde 90'ında görüldüğü kaydedilen açıklamada, varyantın ülke genelindeki vakaların yüzde 73'ünde saptandığı belirtildi.
Açıklamada, omicronun delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiği ifade edildi.
CDC verilerine göre, ABD'de geçen hafta 650 binden fazla omicron vakası tespit edildi. Kasım sonuna kadar vakaların yüzde 99,5'i delta varyantıydı.
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, yeni rakamların diğer ülkelerde de görülen omicron varyantı artışını yansıttığını belirterek, "Bu rakamlar şaşırtıcı değil." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni oranlar açıklandı! 2022 MTV, emlak vergisi, pasapart, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar olacak?
- En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümünde ne olur? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Dövize çevrilebilir mevduat nedir? DÇM nedir, nasıl uygulanır? Mevduat nedir, mevduat faiz oranları ne kadar?
- 21 Aralık altın yorumları: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?
- 21 Aralık en uzun gece nedir, önemi ne? En uzun gece ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Gündönümü...
- TBB Başkanı Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Çakar nereli? İşte biyografisi...
- Dolar ve euro yerle yeksan! Gözler oraya çevrildi! 2. el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatlarında yeni tahmin...
- EPDK son dakika açıkladı! Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...
- Altın fiyatları tepetaklak oldu! 20 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları
- Dolar neden düştü? 21 Aralık dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Erdoğan'dan 'kur' açıklaması
- KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
- KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...