ABD’de Omicron artışı! Yüzde 73’ü...

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, yeni rakamların diğer ülkelerde de görülen omicron varyantı artışını yansıttığını belirterek, "Bu rakamlar şaşırtıcı değil." dedi.

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