Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

ABD'DE 40 MİLYON KİŞİ AŞI OLMADI

Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek, aşı olmamış kişilere aşı olma çağrısında bulundu. ABD'de "yaklaşık 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını" söyleyen Biden, halka seslenerek, "kendinize, ailenize ve açıkcası bunu söylediğim için eleştirileceğimi biliyorum ama ülkenize karşı bir yükümlülüğünüz var. Dürüst olacağım, aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum." dedi.

