22 Aralık 2021, Çarşamba
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede Covid-19 vakalarının artması ve virüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılması konusunda, yönetiminin mücadele stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Biden, yaptığı konuşmada defalarca aşı olmanın ve maske kullanımının önemine değindi.
Peki ABD'de kapanmaya gidilecek mi? Hangi kararlar alındı? Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 01:59
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