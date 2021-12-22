22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede Covid-19 vakalarının artması ve virüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılması konusunda, yönetiminin mücadele stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Biden, yaptığı konuşmada defalarca aşı olmanın ve maske kullanımının önemine değindi.

Peki ABD'de kapanmaya gidilecek mi? Hangi kararlar alındı? Ayrıntılar haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 01:59
  • 1
  • 12
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında, yönetiminin salgın ile mücadele stratejisini duyururken aşı olmanın "vatanseverlik görevi" olduğunu söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

AŞI VE MASKE UYARISI

Biden, ülkede Covid-19 vakalarının artması ve virüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılması konusunda, yönetiminin mücadele stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Biden, yaptığı konuşmada defalarca aşı olmanın ve maske kullanımının önemine değindi.

  • 3
  • 12
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

BIDEN AŞI OLMAYANLARI UYARDI

Biden, Omicron mutasyonunun ülkede baskın mutasyon haline geldiğini belirterek, "aşı olmayan kişilerin enfeksiyona yakalanma ve ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu" söyledi.

  • 4
  • 12
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

ABD'DE 40 MİLYON KİŞİ AŞI OLMADI

Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek, aşı olmamış kişilere aşı olma çağrısında bulundu. ABD'de "yaklaşık 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını" söyleyen Biden, halka seslenerek, "kendinize, ailenize ve açıkcası bunu söylediğim için eleştirileceğimi biliyorum ama ülkenize karşı bir yükümlülüğünüz var. Dürüst olacağım, aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum." dedi.

  • 5
  • 12
Biden Omicron ile mücadele stratejisini açıkladı! ABD yeniden mi kapanıyor?

"ABD O GÜNLERİ TEKRAR YAŞAMAYACAK"

Biden, "Covid-19 zorlu bir rakip olsa da biz daha güçlü olduğumuzu gösterdik. Çünkü hastalıkları önleyen ve hayatları kurtaran bilim ve aşı gücüne sahibiz" dedi. Biden, salgının başına göre aşılama, virüsü tanıma, test yaptırma gibi önlemlerle birlikte durumun Mart 2020'den daha farklı olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin o günleri tekrar yaşamayacağını söyledi.