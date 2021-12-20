20 Aralık 2021, Pazartesi
Köpek balıkları Kovid-19'a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma
ABD'li bilim insanları Omicron varyantıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Buna göre köpek balıklarında bulunan proteinler, virüse karşı çok etkili bir antikor üretiyor. Bu da koronavirüsün en güçlü varyantlarından biri olan Omicron varyantına karşı koruma sağlıyor.
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:03
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