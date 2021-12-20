Köpek balıkları Kovid-19'a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

ABD'li bilim insanları Omicron varyantıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Buna göre köpek balıklarında bulunan proteinler, virüse karşı çok etkili bir antikor üretiyor. Bu da koronavirüsün en güçlü varyantlarından biri olan Omicron varyantına karşı koruma sağlıyor.