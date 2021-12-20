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Köpek balıkları Kovid-19'a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

ABD'li bilim insanları Omicron varyantıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Buna göre köpek balıklarında bulunan proteinler, virüse karşı çok etkili bir antikor üretiyor. Bu da koronavirüsün en güçlü varyantlarından biri olan Omicron varyantına karşı koruma sağlıyor.

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:03
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Köpek balıkları Kovid-19’a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

Dünyada 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle ilgili çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Köpek balıkları Kovid-19’a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

Koronavirüsün en hızlı yayılan varyantı Omicron'a karşı bilim insanları da harekete geçti.

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Köpek balıkları Kovid-19’a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

ABD'de bulunan Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden konuyla ilgili önemli bir araştırma geldi.

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Köpek balıkları Kovid-19’a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

Buna göre köpek balıklarının bağışıklık sisteminde bulunan antikor benzeri proteinler, insanları koronavirüs ve varyantlarına karşı koruyabilir.

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Köpek balıkları Kovid-19’a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

Köpek balıklarında bulunan ve "VNAR" olarak adlandırılan bu proteinlerin boyutu insan antikorlarının onda biri büyüklüğünde yani bu proteinler insan antikorlarının erişemeyeceği yerlere girebilecek kadar küçükler.