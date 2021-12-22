CHP’li İsmail Hakkı Temel’den başörtülü hekime çirkin saldırı! O sözleri böyle savundu

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Savunma yapması için kendisine söz verilen İsmail Hakkı Temel meclis üyesi olduğunu belirterek "Toplantıya katılmadan önce pandemi sebebiyle test yapılmaktaydı. O gün bu sebeple toplantıya katılmadan önce testin yapılması için gitmiştim. Ayrıca bir gün önce aşı olmuştum. O gün bunun bir zararı olur mu hemşire hanım diye sordum. Bana 'ben hemşire değilim, doktorum' deyince müştekiye bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler gibi ironi yaparak durumu dile getirmek istedim. Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Halen de böyle bir sebeple burada olduğum için üzgünüm müştekiden tekrar özür diliyorum" dedi.