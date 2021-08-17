CHP’li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel’den başörtülü hekime akılalmaz sözler! Yargı soruşturma başlattı

Tepki göstererek kendisinden sürüntü örneği almak maksadıyla maskesini çıkarmasını istediği sırada "Haklıyım ama yani senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyerek hakaret ettiği kaydedildi. Bu sözler nedeniyle ise Tuba Taşkın Öztürk'ün şüpheliden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Şüpheli İsmail Hakkı Temel'in ise yer verilen ifadesinde, kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, yanlış anlaşıldığı, hakaret kastının olmadığını özür dileyerek suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Şüpheli Temel'in adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek hakkında adli kontrol kararı verildi.

İsmail Hakkı Bulut hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.