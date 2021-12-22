Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman nereli? İşte özgeçmişi...

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.