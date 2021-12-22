Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman nereli? İşte özgeçmişi...
Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Bu gelişmelerin ardından Murat Zaman'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman nereli? İşte Murat Zaman ile ilgili merak edilenler...
Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde "Murat Zaman kimdir" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman nereli? İşte Murat Zaman'ın hayat hikayesi...
MURAT ZAMAN KİMDİR?
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Zaman, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.
ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
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