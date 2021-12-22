Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan engelli memur atamaları hakkında açıklama! Tarih verdi
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız." açıklamasında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kamuya engelli memur atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin istihdam olduğunu belirtti. "Her birey, çalışma hayatına katılabilir." anlayışı ile engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yanık, özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata geçirerek engelli bireylerin istihdama dahil edildiğini bildirdi.
Yanık şunları kaydetti:
"2002 yılında kamuda 5 bin 777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62 bin 337'ye ulaştı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63 bin 87'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek, sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."
"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN EKPSS ÜCRETİNİ KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"
Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012'de başladığını anımsatan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı. Bakan Yanık, "2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL'ye yakın sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır." bilgisini verdi.
"TERCİHLER OCAK AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK"
Yanık, ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek adayların ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını anlattı.
Bakan Yanık, 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022'de yapılacağını, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını kaydetti.
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