Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan engelli memur atamaları hakkında açıklama! Tarih verdi

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN EKPSS ÜCRETİNİ KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012'de başladığını anımsatan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı. Bakan Yanık, "2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL'ye yakın sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır." bilgisini verdi.

"TERCİHLER OCAK AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK"

Yanık, ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek adayların ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını anlattı.

Bakan Yanık, 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022'de yapılacağını, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını kaydetti.