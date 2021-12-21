Dini değerlere saldıran Enver Aysever’in cezası belli oldu

Sanık Aysever'in paylaştığı karikatürün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, "Bahse konu bir kesimin benimsediği dini değerlerden maksat inanç sistemi, dini büyükler, ibadet ve yer şekilleri gibi o inanışı temsil eden ve inanlarca dini kıymet atfedilen her türlü şeydir. Örneğin Müslümanlar için oruç tutma, hac farizası, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek dince kutsal sayılan değerlerdendir. Dini değer olarak inanışlarla birlikte o dine ait yapılar, ibadethaneler de bu suçun konusunu oluşturabilir." ifadelerine yer verilmişti.

İddianamede, sanık Aysever'in paylaşımını "dini değerleri alenen aşağılama" kastıyla yaptığının anlaşıldığı ifade edilerek, 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.