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Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı! Unutulmaz hizmetleri oldu..

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı! Unutulmaz hizmetleri oldu..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti. Başkan Erdoğan,Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur." dedi.

"UNUTULMAZ HİZMETLERİ OLDU"

Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

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