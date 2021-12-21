Ekmekte çirkin oyun! Halk Ekmek büfelerine ekmeği geç göndererek vatandaşa eziyet ediyorlar

ALTINOK: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKMEKLERİ GEÇ GÖNDERİYOR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok paylaşımlarında "Buradan sesleniyorum! Ekmekleri geç getirerek bu soğukta vatandaşa zulmediyorsunuz. Görüyorum, her gün soğukta vatandaşımızı siyasi istismar aracı olarak kullanmak için ekmekleri geç getiriyorsunuz... Kuyruklar çoğalıyor ama vatandaş kuyrukta ekmeği geç gönderenlere, geç getirenlere baddua ediyor. Bunu bilesiniz. Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Altınok'un paylaşımları;

"Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır. Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."