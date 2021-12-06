Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?

TESPİT EDİLİNCE MALİYETİ BAHANE ETTİLER

Bu konuda yaptıkları çifte zam tespit edilen bazı fırıncılar maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ancak maliyetler gereği yapılan fiyat artışının üzerinden henüz birkaç gün geçmişti.

VATANDAŞ FIRSATÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİZ

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BEDELİNİ ÖDERLER

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde fahiş fiyat ve stokçularla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan konuşmasında 'Fahiş fiyat artışının sebebi fırsatçılar. Malları depoda stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler' dedi.