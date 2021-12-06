Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?
İstanbul’da ekmek ne kadar oldu? Ekmek fiyatı ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor? İstanbul ekmek fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul’da ekmeğe zam gelip gelmediği sık sık sorgulanıyor. Ekmek fiyatların yapılan gizli zam tepki çekti. Bazı ilçelerde fırınların ekmek fiyatlarını yükselttiği tespit ediliyor. Ayrıca gramaj hilesine tepki gösteriliyor. Peki; İstanbul ekmek fiyatı ne kadar?
İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da ekmek ne kadar? İstanbul'un birçok ilçesinde, ekmeğin belirlenen fiyatlardan yükseğe satıldığı ve gramajının düşürüldüğü tespit edildi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmeğin fiyatı belirlenmişti. Peki; İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da ekmek ne kadar?
EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul Ticaret Odası'nın 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü.
Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden biri de Ümraniye. Fırıncılar zammı maliyetlere bağlarken vatandaşlar ise tepki gösterdi. 3 liraya ekmek satan fırınlardan bazıları gramajı da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden arasında Ümraniye ve Üsküdar'da bulunuyor.
TESPİT EDİLİNCE MALİYETİ BAHANE ETTİLER
Bu konuda yaptıkları çifte zam tespit edilen bazı fırıncılar maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ancak maliyetler gereği yapılan fiyat artışının üzerinden henüz birkaç gün geçmişti.
VATANDAŞ FIRSATÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİZ
Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BEDELİNİ ÖDERLER
Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde fahiş fiyat ve stokçularla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan konuşmasında 'Fahiş fiyat artışının sebebi fırsatçılar. Malları depoda stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler' dedi.
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