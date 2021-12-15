Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu’nun Halk Ekmek üzerinden kurduğu oyunu bozdu!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Göksu programda, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların sorumlusu olarak AK Parti'yi hedef göstermeye çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimi tarafından organize edilen algı operasyonları belge ve rakamlarla boşa çıkardı. AK Parti döneminde 2945 noktada Halk Ekmek büfelerinin hizmet verdiğini söyleyen Göksu, İBB'nin yönetiminin kendi kendini yalanlayan ifadelerini de gözler önüne sererek gerçekleri tek tek anlattı.

"HALK EKMEK'TEKİ KALABALIĞI AK PARTİ'YE FATURA EDİYORLAR"

Tevfik Göksu "2005 yılında çıkarılan yasa çerçevesinde bütün mülkler eski sahiplerine devrediliyor. İlk sahibi kimse ona devrediliyor. İlk kök parsel kime aitse vakıflara veriliyor. Sadece Gezi Parkı dediğimiz bölümün İBB'yle zaten alakası yok. İBB bütçe kitabında A'dan Z'ye ne yapacağını yazmış. Biz ahlaken ve saygı gereği virgülüyle dahi oynamadık. Bütün ayrıntısı ile bütçesi ne geldiyse hiçbir tanesine bakmadan, kalemler arasında oynamadan onayladık.





"İBB KENDİLERİNE VERİLEN 142 BÜFENİN SADECE 60 TANESİ AÇABİLDİ"

Biz 142 büfeyi verdik. Sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2945 noktada dağıtım yapılıyordu. Şimdi kuyruklar vs. diye manipüle ediliyor ya. Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruk varsa, bir organizasyonu yapamıyorsunuz, iki ekmeği vaktinde getiremiyorsunuz.

"HALK EKMEK 2.5 MİLYON EKMEK ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİP! O HALDE BU KUYRUKLAR NEDEN VAR?"

1 milyon 944 bin fiili kapasite, teorik olarak 2,5 milyon ekmek üretecek Halk Ekmek var. İsterlerse üretirler. Oradaki kalabalığı AK Parti'ye fatura etmelerine şaşırıyorum, kuyruk varsa organizasyonu vaktinde yapamıyorsunuz demektir. Bilgimizde bir eksiklik varsa düzeltiriz. Bizim burada Halk Ekmek'e karşı bir kastımız yok. Kurum bunu iyi yönetiyorsa, İstanbullular ekmeğe rahat ulaşıyorsa biz mutlu oluruz. Şu anda çalışmayan bantlar var. Çalıştırdıklarında 1 milyon 944 bin kapasitesi vardır.

ALTAYLI: "CEREN AKDAĞ, HALK EKMEK DAĞITIM NOKTASININ 3 BİNİN ÜZERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Fatih Altaylı; İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ'ın kendisine halk ekmek dağıtım noktasının 3 binin üzerinde olduğunu söylediği açıkladı.

Kamu bankaları belediyelere para verme konusunda her zaman ihtiyatlıdır. Hele hele pandemi döneminde hiçbir belediyeye para verme konusunda rahat davranmadılar, çünkü öncelikleri var. Belediyelere para verme konusunda her zaman çok çekincedirler."

Tevfik Göksu'nun bu açıklamalarının ardından İBB yönetimi tarafından cevap olarak verilen bilgi ve rakamlar ise, yine Göksu tarafından yalanlandı. İşte Halk Ekmek üzerinden İBB'nin yalan ve algı operasyonlarını ortaya çıkaran o konuşma:

-Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.

-Mehmet Tevfik Göksu: Bendeki bilgi 900 küsur..

-Fatih Altaylı: Belediyeden şu anda geldi. Belediyeden gelen bilgi bende. (…) Belediyeden Ceren Akdağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı) yolladı. Toplam dağıtım noktamız 3 binin üzerinde…

akşam: 3 bin halk ekmek dağıtım noktası var

-Fatih Altaylı: Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz.

-Mehmet Tevfik Göksu: Fatih bey, bir daha söyler misiniz?

-Fatih Altaylı: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayi varmış.

-Mehmet Tevfik Göksu: Kaç yaptı?

-Fatih Altaylı: Bin 53 yaptı.

-Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.