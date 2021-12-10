Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası'ndan skandal görüntüler!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndan gelen skandal görüntüler kamuoyunun tepkisini çekti. Görüntülerde, özellikle yerlerdeki ekmek yığınları ve bazı işçilerin maskesiz çalışması dikkat çekti. İşte skandal görüntüler...
Ayakla basılan yerlerde ekmek yığınları, maskesiz çalışanlar ve kasalar dolusu on binlerce ekmek…
Soframızın baş tacı ekmeğin içler acısı görüntüleri Ankara'dan. Hem bu görüntüler Halk ekmeklerde kuyruk var algısına cevap niteliğinde.
Söz konusu ekmekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine bayatlayana kadar bekletiliyor.
Tepki çeken görüntüler özel bir işletmeye ait olsa denetimlerde hijyen cezası alması kaçınılmaz.
Ancak burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası.
YERLERDEKİ EKMEK YIĞINLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kamuoyunun tepki gösterdiği görüntüler özellikle yerlerdeki ekmek yığınları dikkat çekiyor.
Ayrıca pandemi döneminde sokakta dolaşırken bile maske takılması zorunlu olurken, hijyenin her dönem zorunlu olduğu ekmek üretiminde işçilerin bazıları maskesiz, eldivensiz çalışıyor.
ABB'DEN SKANDAL SAVUNMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndan, görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, günlük üretimin 1 milyona çıktığı ve yerdeki yığınla ekmeğin bayat olduğu ifade edildi.
Görüntülerdeki ekmeklerin sokak hayvanlarına ulaştırılması sevindirici olsa da, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın hijyen kurallarına aykırı üretim yapması ve her gün binlerce ekmeğin israf olması bir o kadar üzücü.
Kamuoyu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki denetimlerini sıklaştırmasını bekliyor.
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