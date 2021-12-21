CHP’de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kavgasının perde arkası belli oldu! Genel merkez aradı: Gaz vermeyin

İntikam soğuk yenilen bir yemektir. İmamoğlu rövanşı almak için Kayseri'deki toplantıyı beklemiş. Kayseri'de 20'nin üzerinde belediye başkanı sırayla söz alıp Kılıçdaroğlu'na "Ekrem Başkan bize çok yardımcı oluyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diyor. Öncesinde İmamoğlu ile görüşmüş olma ihtimalleri sizce nedir? Havadaki organize işler kokusu ta Ankara'dan duyulmuyor mu?

İmamoğlu'nun gövde gösterisi bununla sınırlı kalmıyor. Kayseri'den sonra soluğu Kırıkkale'de alıyor. İmamoğlu'nun kente geleceğini CHP Milletvekili Ahmet Önal duyuruyor partililere! İmamoğlu ve Önal'ın resimlerinin yan yana olduğu "İmamoğlu Kırıkkale'mizi ziyaret edecek" afişi genel merkezi karıştırıyor.