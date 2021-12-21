CHP'de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kavgasının perde arkası belli oldu! Genel merkez aradı: Gaz vermeyin
Döviz kurunu bahane ederek günlerdir ekonomi ağırlıklı gündem oluşturmaya çalışan CHP'nin saklamaya çalıştığı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kavgasının perde arkası ortaya çıktı. CHP'de gündemin TÜSİAD ve ekonomi olmadığı asıl gündemin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu olduğu deşifre oldu. Adaylık için üst üste açıklamalar yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son hamleleri konuşuluyor.
Günlerdir ana gündemi ekonomi olarak görülen CHP'de perde arkasında devam eden cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi bir kez daha patlak verdi. Adaylık için üst üste açıklamalar yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son hamleleri konuşuluyor.
"KEMAL BEY'E GAZ VERİP DURMAYIN
Gelen son kulis bilgilerini köşesinden paylaşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP genel başkan yardımcısını arayan İmamoğlu'nun, "Kemal Bey'e gaz verip durmayın. Seçilme şansı yok, Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz" diyor. CHP'deki gündemin TÜSİAD ve ekonomi olmadığını belirten Şahin, yazısında, "CHP'de asıl gündem Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu." diyerek yaşanan aday olma kavgasında yaşanan son gelişmeleri anlattı.
İşte Şahin'in yazısında satır başları;
Kılıçdaroğlu ne kadar bastırsa da Ekrem İmamoğlu'nu adaylıktan vazgeçiremiyor. Bırakın geri adım atmayı, İmamoğlu sürekli vites büyütüyor ve Kemal Bey'e şok üstüne şok yaşatıyor. Kulis bilgilerine geçmeden önce bir hatırlatma yapalım.
CHP, Kayseri'den önce Gaziantep'te belediye başkanlarını toplamıştı. Orada genel merkezin yönlendirmesiyle söz alan bir belediye başkanı "İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin sürekli Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesi partiye zarar veriyor" dedi. Bu CHP Genel Merkezi'nin iki belediye başkanına verdiği "Adaylık düşüncesini aklınızdan çıkarın" mesajıydı.
İntikam soğuk yenilen bir yemektir. İmamoğlu rövanşı almak için Kayseri'deki toplantıyı beklemiş. Kayseri'de 20'nin üzerinde belediye başkanı sırayla söz alıp Kılıçdaroğlu'na "Ekrem Başkan bize çok yardımcı oluyor. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diyor. Öncesinde İmamoğlu ile görüşmüş olma ihtimalleri sizce nedir? Havadaki organize işler kokusu ta Ankara'dan duyulmuyor mu?
İmamoğlu'nun gövde gösterisi bununla sınırlı kalmıyor. Kayseri'den sonra soluğu Kırıkkale'de alıyor. İmamoğlu'nun kente geleceğini CHP Milletvekili Ahmet Önal duyuruyor partililere! İmamoğlu ve Önal'ın resimlerinin yan yana olduğu "İmamoğlu Kırıkkale'mizi ziyaret edecek" afişi genel merkezi karıştırıyor.
Bir grup başkanvekili Ahmet Önal'ı arıyor. Bir genel başkan yardımcısı da Kırıkkale İl Başkanı'nı... İmamoğlu'nun karşılanmaması, ziyaretin gövde gösterisine dönüşmemesi gerektiği lisanımünasiple anlatılıyor. Ama kimse bu uyarıları takmıyor. İmamoğlu, Kırıkkale'de CHP Genel Başkanı gibi karşılanıyor. Ziyaret İBB'nin resmi sitesinden coşkulu kalabalığın görüntüleriyle "İmamoğlu Kırıkkale'de" diye duyuruluyor.
KEMAL BEY'E GAZ VERİP DURMAYIN
Bitmedi… İmamoğlu, kendisine karşı her yerde parti örgütlerini uyaran genel merkeze sitem telefonu açıyor. Telefonun öbür ucundaki bir genel başkan yardımcısına "Kemal Bey'e gaz verip durmayın. Seçilme şansı yok, Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz" diyor.
Bu işin gittiği yer çok açık. Kemal Bey muhalefeti dizayn edip, Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye uğraşırken partiyi de adaylığı da İmamoğlu'na kaptırabilir.
Yazın bir köşeye... "Adayımız İmamoğlu olmalı" diyen belediye başkanı, il başkanı, hatta milletvekillerinin açıklamalarını okumamız yakındır.
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