Emine Erdoğan Afrikalı first ladyler ile bir araya geldi

"Gençlik yıllarını STK'larda yoğun mesaide geçirmiş biri olarak her Afrika ülkesinde mümkün olduğunca STK'larla bir araya geldim. Böylelikle kırılgan grupların sorunlarına dair birinci elden bilgiler aldım. Bunun yanında her ülkede mutlaka yetimhaneleri ziyaret etmeye gayret ettim. Afrika'nın sorunlarına dikkat çekmek için bilhassa uluslararası toplantı ve platformları bir fırsat olarak gördüm. Kadınların güçlendirilmesi ve şartlarının kolaylaşması için çağrıda bulunduğumuz kadar projeler de ürettik. Her 25 Mayıs'ta Afrika Günü'ne özel programlar tertip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Ankara'da Afrika El Sanatları ve Kültür Evi açtık. Hem bir örnek hem de Afrika kadınlarına bir destek olması için adil bir pazar oluşturmak istedik. Halihazırda 18 Afrika ülkesinden ürün temin ediyor ve elde edilen geliri olduğu gibi kadınlara bırakıyoruz. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu kitabın tüm geliri de Afrikalı kadınların hayatlarını dönüştürmek üzere Afrika Evi'ne bırakılacak."

Emine Erdoğan, geçen aylarda Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Türk Evi'nin açılışını yaptıklarını ve kitabın tanıtımını da orada gerçekleştirdiklerini anımsatarak, tüm bu çabaların Afrika için yapılması gerekenlerle ilgili uluslararası topluma bir çağrı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Somali Diaspora Konferansının üçüncüsünün 2019'da İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, bu tip organizasyonlarda Batılı ülkelerde yetişmiş, ikinci ve üçüncü kuşak Afrikalı gençlerle bir araya geldiğini söyledi.