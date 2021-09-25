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CHP'li Engin Özkoç'tan FETÖ gecesinde kameramanlık hizmeti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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CHP’li Engin Özkoç’tan FETÖ gecesinde kameramanlık hizmeti!

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte CHP ile yakın temaslar kurduğu bilinen bir gerçek. FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç'un, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın indiği sahneye CHP'li Sedef Küçük çıkıyor Özkoç ise FETÖ gecesinde kameramanlığa soyunuyor. İşte detaylar...

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.

ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI
CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görüldü.

Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRILSIN' ÖNERGESİ İLE HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi vermişti. Ancak ABD'de çekilen görüntüler FETÖ-CHP gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

CHP'li Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter yan yana görüntülenmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "korkma" diye seslenerek yanına çağırdığı kişi firari FETÖ imamı Mahmut Yeter.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

CHP’li Engin Özkoç’tan FETÖ gecesinde kameramanlık hizmeti CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN FETÖ GECESİNDE KAMERAMANLIK HİZMETİ

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