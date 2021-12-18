Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kitre bebek vurgunu! Sıfırı 3 bin TL tamiri 11.500

BÜYÜK BİR VURGUN VAR

Başkan Hazım Caner Can, "Ben sıfır bebeğe 3 bin ödüyorum. Mansur Başkan 44 tane tamir ettiriyor. Her birine 11 bin lira veriyor. Bu olacak iş mi" diye sordu.

Soba Müzesi'ni de gezdiren Başkan Can, Kitre bebek ustası olan emekli öğretmen Hürrem Melek Tulçu'nun yaptığı bebekleri ve modelleri gösterdi.