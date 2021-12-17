Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,09, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 5,15, hizmetler endeksi yüzde 3,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 113,59 düzeyinde seyrediyor.