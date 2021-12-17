Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?
Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Bir önceki günü 15,66’dan kapatan dolar bugün 16,90 seviyelerine kadar gelirken Merkez Bankası’nın dolara müdahale edip etmediği merak ediliyor. Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor.
Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi? Doların gün içerisinde yüzde 8'e yakın değer kazanmasıyla birlikte dolar/TL kuru 16,90 seviyelerini gördü. Döviz kurunu takip eden kişiler Merkez Bankası dolar müdahalesi hakkında açıklama yapıyor.
MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE GELİR Mİ?
Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, dövize satış yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
Müdahalenin ardından dolar 16.3 lira seviyelerine geriledi.
PİYASALARDA GÜN ORTASI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,20 artışla 2.398,76 puan oldu.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,53 puan değer kazandı.
Dün 2.278,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,61 puan ve yüzde 2,09 artarak 2.326,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.324,28 ve en yüksek 2.398,04 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,09, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 5,15, hizmetler endeksi yüzde 3,36 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 113,59 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16,6180 liradan, avro 18,8340 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.806,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 düşüşle 73,95 dolardan işlem görüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık öğretim 1. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?
- Çorum deprem son dakika! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum, Çankırı, Amasya, Yozgat deprem mi oldu?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?
- Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?
- Veda konuşması yayınladı! Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi?
- Emekli ve memur zammı erken açıklanır mı? 2022 Ocak emekli ve memur zamları ne zaman açıklanacak?
- 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? 2021 FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta?
- Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisi için açıklama geldi! Kamu bankalarında kredi faiz oranları ne oldu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
- VGM bursu için geri sayım! 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?