17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?

Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
ABONE OL
Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?

Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Bir önceki günü 15,66’dan kapatan dolar bugün 16,90 seviyelerine kadar gelirken Merkez Bankası’nın dolara müdahale edip etmediği merak ediliyor. Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor.

Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi? Doların gün içerisinde yüzde 8'e yakın değer kazanmasıyla birlikte dolar/TL kuru 16,90 seviyelerini gördü. Döviz kurunu takip eden kişiler Merkez Bankası dolar müdahalesi hakkında açıklama yapıyor.

MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE GELİR Mİ?

Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, dövize satış yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Müdahalenin ardından dolar 16.3 lira seviyelerine geriledi.

PİYASALARDA GÜN ORTASI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,20 artışla 2.398,76 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,53 puan değer kazandı.

Dün 2.278,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,61 puan ve yüzde 2,09 artarak 2.326,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.324,28 ve en yüksek 2.398,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,09, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 5,15, hizmetler endeksi yüzde 3,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 113,59 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,6180 liradan, avro 18,8340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.806,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 düşüşle 73,95 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA