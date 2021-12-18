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Son dakika: PKK'ya "Eren Operasyonları" darbesi! Gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: PKK’ya Eren Operasyonları darbesi! Gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu belirlendi.

Son dakika haberine göre Eren Operasyonları kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş 21 Ekim tarihinde Siirt'te etkisiz hale getirildi.

4 TERÖRİST İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.


KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI VE GRİ KATEGORİDE YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Herdem Amed" kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.



UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu UÇBEY'İN İLK KEZ KULLANILDIĞI OPERASYONDA 2 TERÖRİST VURULDU
Turuncu ve Gri listeye birer çizik daha TURUNCU VE GRİ LİSTEYE BİRER ÇİZİK DAHA

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