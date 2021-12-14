Son dakika: Sağlık Bakanlığından Omicron varyantı açıklaması

MODEL, İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANDI

Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı." şeklinde konuştu.

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