Son dakika: Sağlık Bakanlığından Omicron varyantı açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor." ifadelerine yer verildi.
Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de toplam 6 hastada görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.
VARYANT, NOKTA MUTASYON TARASAMIYLA TESPİT EDİLECEK
Yeni varyantla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamada geldi. Yapılan açıklamada Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiği, genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon taramasının ilk kez Türkiye'de uygulandığı belirtildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde;
COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.
Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığının bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.
MODEL, İLK KEZ TÜRKİYE'DE UYGULANDI
Alfa mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez ülkemizde uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı son gelişmeler
- Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?
- Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti
- Altın ne kadar oldu? 14 Aralık altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, 18-22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret son toplantı hangi gün? Zam oranı son durum!
- Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
- The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Görseller geldi...
- Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...
- Yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? 2021 aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiye göre TEFE-TÜFE rakamları...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşüşü sürecek mi? 13 Aralık kripto para yorumları...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?