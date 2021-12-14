Son dakika: PKK’ya ağır darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya darbe üstüne darbe vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.