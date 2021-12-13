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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

Son dakika: Türkiye'deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çok hızlı yayılmasına karşın ölüm oranının sıfır olması ve hastalığı hissetmeden atlatma konusundaki DSÖ verileri Türkiye'de de doğrulandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Omicron tespit edilen 5 koronavirüs hastasının hastalık seyrini paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:09
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Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de görülmeye başlayan ve ilk olarak 6 olarak açıklanan koronavirüs omicron varyantı vakasından haber var. Toplam 6 kovid-19 vakasının 5'inin İzmir'de olmasına ilişkin konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, 2 hastanın virüsü kaptığının farkına bile varmadığını belirtti.

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Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

Ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu ve endişeye gerek olmadığını aktardı. İşte detaylar:

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Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

BAKAN KOCA 6 VAKA VAR DEMİŞTİ; 5'İ İZMİR'DE

Güney Afrika'dan yayılan ve kısa sürede Avrupa'da görülen omicron varyantı Türkiye'de de görülmüş, konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde 6 omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu Kovid-19 hastalarının 5'inin İzmir'de olduğu belirlendi.

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Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

İZMİR VALİSİ KÖŞGER AÇIKLADI: OMICRON HASTALARIMIZIN DURUMU İYİ

6 omicron varyantı vakasının 5'inin İzmir'de olmasına ilişkin durum değerlendirmesi yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "5 omicron vakası İzmir'de görüldü. Buradan gönderdiğimiz örnekler Ankara'da tahlil edildi ve orada tespit edildi. Türkiye'deki 6 vakanın 5'i İzmir'de. 5 hastanın durumu iyi. Çok hafif atlatmışlar" dedi.

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Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

2 OMICRON HASTASI HİSSETMEDİ BİLE

Köşger şöyle devam etti: "Hatta 2'sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda"