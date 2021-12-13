13 Aralık 2021, Pazartesi
Son dakika: Türkiye'deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi
Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çok hızlı yayılmasına karşın ölüm oranının sıfır olması ve hastalığı hissetmeden atlatma konusundaki DSÖ verileri Türkiye'de de doğrulandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Omicron tespit edilen 5 koronavirüs hastasının hastalık seyrini paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:09
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