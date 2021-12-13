Son dakika: Türkiye’deki Omicron vakalarının sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama geldi

2 OMICRON HASTASI HİSSETMEDİ BİLE

Köşger şöyle devam etti: "Hatta 2'sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda"