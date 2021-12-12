Omicron varyantının en çok görülen 10 belirtisi! Türkiye'de de görüldü! En sık görülen ve dikkat çeken belirti...
Koronavirüs varyantlarından olan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar Omicron semptomlarını araştırmaya başladı. Ana semptomları belirlenen Omicron'un en belirgin semptomu da açıklandı. Omicron varyantının belirtileri neler? Türkiye'de görülen Omicron varyantının özellikleri...
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron'u geçen ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici bir varyant " olarak sınıflandırılmasının ardından, varyanta ilişkin ilk çalışmasını yayımlandı.
İŞTE EN YAYGIN BELİRTİSİ
CDC'nin haftalık "morbidite ve mortalite raporunda bilim insanları, Omicron varyantı için bir ön semptom profili ortaya koydu. The Mirror gazetesinin aktardığına göre raporda, boğazda hafif bir kaşıntının eşlik ettiği kuru öksürüğün Omicron varyantının en yaygın semptom olduğu ve enfekte olanların yüzde 89'unu etkilediği belirtildi.
VAKALARIN ÇOĞU HAFİF GÖRÜNÜYOR
Bununla birlikte, CDC raporunun yazarları; "İlk bildirilen Omicron varyant enfeksiyonu vakalarının çoğu hafif görünüyor, ancak tüm varyantlarda olduğu gibi enfeksiyon ve daha ciddi sonuçlar arasında bir gecikme var. Aşılı kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde semptomların aşılanmamış kişilere göre daha hafif olması bekleniyor. Bu raporda açıklanan vakaların özellikleri de genellenemeyebilir. Çünkü vaka bulguları bireysel özelliklerle ilişkilendirilebilir " açıklamasını yaptı.
İŞTE DİĞER SEMPTOMLAR
Diğer semptomlar arasında ise öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık ya da burun akıntısı (yüzde 59) bulunuyor. Yapılan inceleme raporunda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanmakta.
Diğer taraftan raporun verileri, Omicron varyantı ile enfekte olan 43 kişiye dayanıyor. Ayrıca, hastaların sadece yüzde 7'sinin "asemptomatik" enfeksiyon veya "bilinmeyen" semptomlarla başvurduğu ve vakaların yüzde 93'ü semptomatik olduğu belirtildi.
Bu varyantı saptamış olan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr. Angelique Coetzee, aynı şekilde diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu ifade etmişti.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' şeklinde konuşan Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca altı kişiden birinin İstanbul'da olduğunu söyledi.
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