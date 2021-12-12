Omicron varyantının en çok görülen 10 belirtisi! Türkiye’de de görüldü! En sık görülen ve dikkat çeken belirti...

VAKALARIN ÇOĞU HAFİF GÖRÜNÜYOR

Bununla birlikte, CDC raporunun yazarları; "İlk bildirilen Omicron varyant enfeksiyonu vakalarının çoğu hafif görünüyor, ancak tüm varyantlarda olduğu gibi enfeksiyon ve daha ciddi sonuçlar arasında bir gecikme var. Aşılı kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde semptomların aşılanmamış kişilere göre daha hafif olması bekleniyor. Bu raporda açıklanan vakaların özellikleri de genellenemeyebilir. Çünkü vaka bulguları bireysel özelliklerle ilişkilendirilebilir " açıklamasını yaptı.