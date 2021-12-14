Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?
Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur? Ekonomik gelişmelerden dolayı OHAL ilan edilip edilemeyeceği arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Anayasanın 119. maddesine göre; ekonomide yaşanan gelişmeler OHAL ilan etmeye imkan sağlayabiliyor.
Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur? Olağanüstü hal yani OHAL, olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren durumları içeren bir yönetim şekli olarak biliniyor. Yasada belirtilen hallerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda yurdun bir veya birden fazla bölgesinde altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edilebiliyor.
OHAL HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Duruma göre OHAL süresi değişiklik gösterebilir. Bakanlık Kurulu, her OHAL ilan edilişinde dört ayı geçmeyecek şekilde düzenleme yapabilir ve yeniden düzenleyebilir. Durumun düzelmesiyle birlikte OHAL kaldırılabilir.
Bakanlar Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasında ve kaldırılmasında yetkilidir. Milli Güvenlik Kurulu, OHAL konusunda bilgi alınabilecek bir kuruldur. Bakanlar Kurulu, OHAL süreciyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu'ndan bilgi alarak, süreyi uzatır veya OHAL durumunu kaldırır. Olağanüstü hal kararlarının hangi sebeple alındığı ve ne kadar süreyle olduğu radyo ve televizyonlar aracılığıyla tüm yurda bildirilir. OHAL halindeyken Cumhurbaşkanı aracılığıyla Bakanlar Kurulu, OHAL süresince bazı kararnameler oluşturabilir.
Oluşturulan kararnameler, Resmi Gazetede yayınlanarak tüm herkese bildirimi yapılır. Kararnameler tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunularak, onay alınır. OHAL kararı yayınlandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL durumuna onay verir. Onay verilmesiyle birlikte belirlenen bölgelerde OHAL şartları yerine getirilir. Uygulanacak olan sıkı yönetim şartları çıkarılacak olan kararnamelerle birlikte değiştirilebilir. Kararnameler Cumhurbaşkanı onayıyla, Bakanlar Kurulu'na iletilir.
OHAL kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar olabilir:
Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama
Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması
OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması
Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması
Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme
Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması
Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması
Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması
Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama
İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması
Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması
Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması
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