Ekonomik OHAL nedir? OHAL ilan edilirse ne olur?

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Duruma göre OHAL süresi değişiklik gösterebilir. Bakanlık Kurulu, her OHAL ilan edilişinde dört ayı geçmeyecek şekilde düzenleme yapabilir ve yeniden düzenleyebilir. Durumun düzelmesiyle birlikte OHAL kaldırılabilir.

Bakanlar Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasında ve kaldırılmasında yetkilidir. Milli Güvenlik Kurulu, OHAL konusunda bilgi alınabilecek bir kuruldur. Bakanlar Kurulu, OHAL süreciyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu'ndan bilgi alarak, süreyi uzatır veya OHAL durumunu kaldırır. Olağanüstü hal kararlarının hangi sebeple alındığı ve ne kadar süreyle olduğu radyo ve televizyonlar aracılığıyla tüm yurda bildirilir. OHAL halindeyken Cumhurbaşkanı aracılığıyla Bakanlar Kurulu, OHAL süresince bazı kararnameler oluşturabilir.